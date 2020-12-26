Gündem İYİ Partiden Demirtaş serbest bırakılsın çağrısı
POLİTİKA

İYİ Parti’den “Demirtaş serbest bırakılsın” çağrısı

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti’den destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Karara saygı duyulmalı” diyerek Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Yavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için bir çağrı da İYİ Parti’den yapıldı.

HaberTürk’teki “Enine Boyuna” programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır” dedi.

  • AİHM’nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği kararın ardından, HDP, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak “Demirtaş’ın serbest bırakılması için birlik olalım” demişti.

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