İYİ Parti'den Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama: Bir görüşmemiz olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akşener’in sert sözlerle 6’lı Masa’dan ayrılmasına ve karşılıklı suçlamalara ilişkin yorumu, “Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik” oldu.