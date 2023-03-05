İYİ Parti'den Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama: Bir görüşmemiz olmadı

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı
İYİ Parti Genel Başkanı Mera Akşener'in altılı masayı dağıtması sonrası Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk'te katıldığı programda Akşener’den ve İYİ Parti’den adaylık teklifi gelmesi halinde, teklifi seve seve kabul edeceğini söyledi. Şen, Akşener'in program arasında kendisini aradığını ve İYİ Parti Genel Merkezine davet ettiğini dile getirdi.
'Sadece televizyonda izledik'
Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Ersan Şen’in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.
Görevden alınıp geri getirilmişti
Cihan Paçacı, 26 Ocak’ta Altılı Masanın adayı ile ilgili bir gazeteciye demeç vermesiyle çıkan polemik sebebiyle İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı, 3 Mart tarihinde görevine tekrar getirilmişti.