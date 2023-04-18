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İYİ Parti'den Gaziantep'te aday gösterilen Mustafa Altunbaş 'Kendime olan saygımdan bu kararı aldım' diyerek istifa etti

İYİ Parti Gaziantep 28.Dönem 5'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Altunbaş, İl Seçim Kuruluna giderek Milletvekilliği adaylığından istifa etti. İstifa kararına ilişkin açıklamada bulunan Altunbaş, "Böyle bir listeden istifa etmemiş olsam, kendime olan saygımı kaybetmiş olurdum. Kendime olan saygımdan dolayı böyle bir karar aldım" dedi.

13:56 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Parti'den Gaziantep 5'inci sıra milletvekili adayı olan Mustafa Altunbaş istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'den Gaziantep 5'inci sıra milletvekili adayı olan Mustafa Altunbaş istifa ettiğini açıkladı.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İYİ Parti, Yedili Masa'nın diğer partilerinden bağımsız olarak seçimlere kendi listesiyle kararı aldı.

YSK'ya aday listesini ileten İYİ Parti'nin İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.



İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geliyor

İzsiz'in İYİ Parti listesinde aday gösterilmesi tepkilere neden olurken partiden peş peşe istifa haberleri geldi.

İYİ Parti Gaziantep 28.Dönem 5'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Altunbaş, İl Seçim Kuruluna giderek Milletvekilliği adaylığından istifa etti. Altunbaş, istifa kararına ilişkin şunları söyledi:

"Böyle bir listeden istifa etmemiş olsam, kendime olan saygımı kaybetmiş olurdum. Kendime olan saygımdan dolayı böyle bir karar aldım"

Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti
Saatler öncesinden sinyali vermişti: Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

HDP'nin de dahil olduğu ittifaka sırtını yaslayan İYİ Parti'de istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe istifalarla sarsılan partide son olarak ise İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılan Özvarinli, "Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum." dedi. Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı. Öte yandan Özvarinli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılık sinyallerini verdiği de görüldü.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Mustafa Altunbaş
44 dakika önce
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