İYİ Parti'den Gaziantep'te aday gösterilen Mustafa Altunbaş 'Kendime olan saygımdan bu kararı aldım' diyerek istifa etti

İYİ Parti'den Gaziantep 5'inci sıra milletvekili adayı olan Mustafa Altunbaş istifa ettiğini açıkladı.
Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İYİ Parti, Yedili Masa'nın diğer partilerinden bağımsız olarak seçimlere kendi listesiyle kararı aldı.
YSK'ya aday listesini ileten İYİ Parti'nin İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.
İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geliyor
İzsiz'in İYİ Parti listesinde aday gösterilmesi tepkilere neden olurken partiden peş peşe istifa haberleri geldi.
İYİ Parti Gaziantep 28.Dönem 5'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Altunbaş, İl Seçim Kuruluna giderek Milletvekilliği adaylığından istifa etti. Altunbaş, istifa kararına ilişkin şunları söyledi: