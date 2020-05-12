İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi

Millet İttifakı içinde İYİ Parti ve HDP arasında çıkan kriz, karşılıklı mesajlarla tansiyonun yükselmesine neden oldu.

GÜNDEM İyi Parti eriyor

Son olarak Sırrı Süreyya Önder'in "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez" sözleri İYİ Parti kanadında şok etkisi yaptı.

GÜNDEM İttifakı artık gizlemeyelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo Karakutu’da yayınlanan programda söz konusu krize ilişkin konuştu.

Sancar ile görüşmeyi düşünür müsünüz

Önder'i iddiasını kanıtlamaya davet eden Akşener, "HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, PKK'ya karşı eleştirilerde bulunuyor. Mesele görüşmeyi düşünür müsünüz Sancar'la? Belki başka bir yaklaşımı vardır" sorusuna kaçamak cevap verdi.

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Mithat Hoca'yı mülkiyeden bilirim

İYİ Parti lideri 'evet' ya da 'hayır' demeden, "Mithat Sancar Hoca'yı ben bilirim. Yani mülkiye hocalığı döneminden bilirim, bir masada konuşmuşluğumuz yok. Fakat HDP yöneticilerinin bazılarının tavırları çok ilginçtir. Tekrar dönersek Önder, şeyi o iddiasını ıspatlamalıdır" ifadeleriyle konuyu Önder'in iddialarına çevirdi.

OYNAT 00:00 HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.' BiP'te paylaş

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Herkes çekinirken ben HDP'ye söz verdim

Akşener 2007 seçimlerinde TBMM başkanvekili olarak görev aldığı dönemi hatırlatarak, "Hiçbir başkanvekili onlara gündem dışı söz veremiyordu endişeden. Ve ben verdim. O zaman grup başkanvekili Selahattin Demirtaş idi. Demirtaş arka odaya geldi ve "Siz MHP'lisiniz, neden böyle bir hak verdiniz?" diye sordu. Ben de "Bu sizin hakkınız" dedim" ifadelerini kullandı.

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