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Gündem İYİ Partiden HDPye açık kapı Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi
POLİTİKA

İYİ Parti'den HDP'ye açık kapı: Akşener "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşür müsünüz?" sorusuna kaçamak cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, son dönemde Millet İttifakı'nda HDP ile aralarında yaşanan krize ilişkin konuştu. Akşener, "HDP Eş Başkanı Sancar ile görüşmeyi düşünür müsünüz" sorusuna karşılık 'evet' ya da 'hayır' demedi. Meclis başkanvekilliği görevini yürüttüğü dönemde HDP'nin o dönemki grup başkanvekili Demirtaş'a söz hakkı verdiğini anlattı.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Millet İttifakı içinde İYİ Parti ve HDP arasında çıkan kriz, karşılıklı mesajlarla tansiyonun yükselmesine neden oldu.

İyi Parti eriyor
GÜNDEM
İyi Parti eriyor

Son olarak Sırrı Süreyya Önder'in "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez" sözleri İYİ Parti kanadında şok etkisi yaptı.

İttifakı artık gizlemeyelim
GÜNDEM
İttifakı artık gizlemeyelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo Karakutu’da yayınlanan programda söz konusu krize ilişkin konuştu.

Sancar ile görüşmeyi düşünür müsünüz

Önder'i iddiasını kanıtlamaya davet eden Akşener, "HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, PKK'ya karşı eleştirilerde bulunuyor. Mesele görüşmeyi düşünür müsünüz Sancar'la? Belki başka bir yaklaşımı vardır" sorusuna kaçamak cevap verdi.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
GÜNDEM
İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Mithat Hoca'yı mülkiyeden bilirim

İYİ Parti lideri 'evet' ya da 'hayır' demeden, "Mithat Sancar Hoca'yı ben bilirim. Yani mülkiye hocalığı döneminden bilirim, bir masada konuşmuşluğumuz yok. Fakat HDP yöneticilerinin bazılarının tavırları çok ilginçtir. Tekrar dönersek Önder, şeyi o iddiasını ıspatlamalıdır" ifadeleriyle konuyu Önder'in iddialarına çevirdi.

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
OYNAT 00:00
HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
GÜNDEM
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Herkes çekinirken ben HDP'ye söz verdim

Akşener 2007 seçimlerinde TBMM başkanvekili olarak görev aldığı dönemi hatırlatarak, "Hiçbir başkanvekili onlara gündem dışı söz veremiyordu endişeden. Ve ben verdim. O zaman grup başkanvekili Selahattin Demirtaş idi. Demirtaş arka odaya geldi ve "Siz MHP'lisiniz, neden böyle bir hak verdiniz?" diye sordu. Ben de "Bu sizin hakkınız" dedim" ifadelerini kullandı.

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.


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