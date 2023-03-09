İYİ Parti'den HDP'ye yeşil ışık: Görüşülmesinde sorun yok

"Üzüldüğüm bir noktayı söyleyeyim. Deprem felaketini yaşadık. Var olan sorunlara bu da eklendi. Buna odaklanmamız gereken bir dönemde. Doğusuyla batısıyla bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Ortaklaştığımız hususlar dışında başka bir gündemimiz yoktur. CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok. AK Parti de HDP ile anayasa görüşmeleri sürecinde HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.