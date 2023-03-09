İYİ Parti'den HDP'ye yeşil ışık: Görüşülmesinde sorun yok

Kürşad Zorlu - Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'noter' ve 'kumar' masası olarak nitelediği Altılı Masa'da aday olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi için HDP ile görüşülmesi tartışılıyor.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Görüşülebilir
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da katıldığı NTV canlı yayınında Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi için HDP ile görüşmesinin sorun olmadığını söyledi.