İYİ Parti’den ihracı istenen Musa Ertugan'dan Akşener'e bombardıman: Emek hırsızı burası senin özel aile şirketin mi?

Meral Akşener - Musa Ertugan
İYİ Parti'de kurultay sürecinde muhalif hareket başlatan 6 isim hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı. İYİ Parti'de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve gerekli kılan haller" başlıklı 76. maddesinin "kesin çıkarma" bendi kapsamında Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.
''Vay emek dolandırıcısı vay'
Musa Ertugan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Disiplin mi? Çokta tın, sen düşün! Vay emek dolandırıcısı vay... Sene 2015… Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8 yılını verdim. 3 adet mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var… O günlerde sen en çok bana 'Hakkını helal et Musa başkanım' demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın.
'Burası senin özel aile şirketin mi?'
Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım."