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POLİTİKA

İYİ Parti'den ihracı mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ: Sözlerimin arkasındayım

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ kararı mahkemeden döndü. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Kararın açıklanmasını ardından ilk kez konuşan milletvekili, "Yaptığım açıklamalarımın arkasındayım. Hiçbirinden pişman değilim, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da bir İYİ Partlili olarak doğruyu söylemeye devam edeceği" ifadelerini kullandı.


Haber Merkezi DHA
İYİ Partili Ümit Özdağ
İYİ Partili Ümit Özdağ

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. PArti teşkilatı tarafından tepki toplayan açıklamalarını ardından Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş, 16 Kasım 2020 tarihinde oybirliğiyle partiden ihraç edilmişti. Özdağ, kararın iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde dava açmıştı.

  • Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, sözlerinin arkasında bulundu.

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edildi
GÜNDEM
Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edildi

"Mahkeme doğru bir karar verdi"

Sözlerinin yanlış olduğunu düşünmediğini belirten Özdağ, "Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum. Bakın ben İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de programa çıktım. İYİ Parti’deki gelişmeleri paylaştım. O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bundan sonra da bu güne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu da bir İYİ Parti milletvekili olarak yapmaya devam edeceğim." dedi.

İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
OYNAT 02:52
İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.

"Basın toplantısı düzenleyeceğim"

Yarın basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Özdağ, "Yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Sonra Muğla’ya yola çıkacağım. Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade edeceğim. Genel Merkezin de bir itiraz yolu yok." ifadelerini kullandı.

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