İYİ Parti'den ihracı mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ: Sözlerimin arkasındayım

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunmuştu. PArti teşkilatı tarafından tepki toplayan açıklamalarını ardından Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş, 16 Kasım 2020 tarihinde oybirliğiyle partiden ihraç edilmişti. Özdağ, kararın iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde dava açmıştı.
- Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, sözlerinin arkasında bulundu.
"Mahkeme doğru bir karar verdi"
Sözlerinin yanlış olduğunu düşünmediğini belirten Özdağ, "Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum. Bakın ben İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de programa çıktım. İYİ Parti’deki gelişmeleri paylaştım. O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bundan sonra da bu güne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu da bir İYİ Parti milletvekili olarak yapmaya devam edeceğim." dedi.
"Basın toplantısı düzenleyeceğim"
Yarın basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Özdağ, "Yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Sonra Muğla’ya yola çıkacağım. Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade edeceğim. Genel Merkezin de bir itiraz yolu yok." ifadelerini kullandı.