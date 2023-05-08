İYİ Parti'den İmamoğlu'na veto: Ertuğrul Kuşderci'den kaçak mitinge 'hayır' imzası

Skandal vaatleri ile konuşulmaya devam eden Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de 'Milli' eğitimi bağımsızlaştırma sözü verdi. Milli olması gereken eğitim sistemini dünyadaki pedagojik kurallara göre yöneteceğini vaat eden Kılıçdaroğlu "Eğitimde yapacağım en büyük devrim; Milli Eğitim Bakanlığı'nı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir." dedi.