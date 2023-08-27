İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Akşener'e: Boş babalanmalara tehditlere milletin karnı tok

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, seçim hezimetinin faturasını ittifaka kesen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen programda Altılı Masa ortaklarına zehir zemberek sözlerle yüklendi.
Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık." ifadelerini kullandı.
Akşener'in açıklamalarına yanıt CHP'den İYİ Parti'ye geçen ve ardından İYİ Parti'den de istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.
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Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü: