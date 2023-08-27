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İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Akşener'e: Boş babalanmalara tehditlere milletin karnı tok

İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, Afyonkarahisar'daki konuşmasında seçim hezimetinin faturasını ittifaka kesen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in kendisinden başka herkesi hatalı gördüğünü belirten Çıray, "Sadece Kemal Bey’i, CHP’yi değil herkesi suçladı. Boş babalanmalara, tehditlere milletin karnı tok. Aynı ırmakta iki kez yıkanılamaz." dedi. Çıray, "Bu küçük pazarlık siyasetine 26 Ağustos ve Afyon dekor olarak kullanıldı. Ve ne yazık ki Atatürk ve şehitlerimizin ruhları muazzep oldu." ifadelerini kullandı.

09:55 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, seçim hezimetinin faturasını ittifaka kesen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, seçim hezimetinin faturasını ittifaka kesen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 952'nci, Büyük Taarruz’un 101’inci yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen programda Altılı Masa ortaklarına zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarına yanıt CHP'den İYİ Parti'ye geçen ve ardından İYİ Parti'den de istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.

'Özdağ’ın kendisini yakalama tehlikesini gördü'

Sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Çıray,
"26 Ağustos ve Afyon pazarlık siyasetine dekor yapılmamalıydı. Bir konuşacak pir konuşacak. Söyledikleriyle yer yerinden oynayacak. Özellikle 26 Ağustosu ve Afyon’u seçti. Milliyetçilik şahikaya ulaşacak. Merak edin, dinleyin! Sonunda konuştu. Önce; Ümit Özdağ’ın kendisini yakalama tehlikesini gördüğü için olmalı Suriyeli sığınmacılar konusunu uzun uzun işledi."
dedi.

'Kılıçdaroğlu’na adeta nefret kustu'

Akşener'in kendisinden başka herkesi hatalı gördüğünü belirten Çıray
, "Sadece Kemal Bey’i, CHP’yi değil herkesi suçladı. Sanki İYİ Parti üyeleriymiş gibi belediye başkanlarını kastederek, 'İki aday çıkardım' dedi. Onları korkaklıkla suçladı. Adeta AK Parti için bir eleştiri zemini hazırladı. Daha dün kendini adeta acındırarak, 'Bir oy Kemal’e bir oy ablanıza' dememiş gibi CHP’li seçmeni de kırdı, üzdü. Benimle işbirliği yapmayan terör örgütlerine yakındır demeye getirdi. Kılıçdaroğlu’na adeta nefret kustu. Gazeteci ise. 'On beş milletvekili aldınız pişmansınız. Altılı masaya katıldınız hatalısınız. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı önceden belliyken, neden en az altı ay önce kesin bir dille kabul etmeyeceğinizi söylemediniz? Tüm anketlerde birinci çıksalar da, aday olmadıklarını söyleyen Ekrem ve Mansur Beyleri neden aday gösterdiniz? Kendileri ile önceden açık veya gizli bir görüşme yaptınız mı? Bunlar için niye son haftayı beklediniz demiyor da. Onun yerine CHP’ye sesleniyor: 'Ya İYİ Parti’nin şartlarını kabul edersin ya da PKK’lı algılanır seçimi kaybedersin!' Bence eksik söylemiş... CHP anahtar teslimi Akşener’e teslim olsun demeliydi."
ifadelerini kullandı.

'Boş babalanmalara milletin karnı tok'

Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

Boş babalanmalara, tehditlere milletin karnı tok. Aynı ırmakta iki kez yıkanılamaz. Üstelik İYİ Parti’ye oy veren seçmen okur yazar, Atatürkçü ve lâik seçmendir. Tehditlere boyun eğmez, AK Parti'nin yanında yer alanlara yüz vermez. Bunlar malumun ilâmı. AK Parti'ye can suyu. Ama beni asıl ne üzdü biliyor musunuz? Bu küçük pazarlık siyasetine 26 Ağustos ve Afyon’un dekor olarak kullanıldı. Ve ne yazık ki Atatürk ve şehitlerimizin ruhları muazzep oldu."

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.


#Aytun Çıray
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Afyonkarahisar
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