İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Akşener'e: Boş babalanmalara tehditlere milletin karnı tok

, "Sadece Kemal Bey’i, CHP’yi değil herkesi suçladı. Sanki İYİ Parti üyeleriymiş gibi belediye başkanlarını kastederek, 'İki aday çıkardım' dedi. Onları korkaklıkla suçladı. Adeta AK Parti için bir eleştiri zemini hazırladı. Daha dün kendini adeta acındırarak, 'Bir oy Kemal’e bir oy ablanıza' dememiş gibi CHP’li seçmeni de kırdı, üzdü. Benimle işbirliği yapmayan terör örgütlerine yakındır demeye getirdi. Kılıçdaroğlu’na adeta nefret kustu. Gazeteci ise. 'On beş milletvekili aldınız pişmansınız. Altılı masaya katıldınız hatalısınız. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı önceden belliyken, neden en az altı ay önce kesin bir dille kabul etmeyeceğinizi söylemediniz? Tüm anketlerde birinci çıksalar da, aday olmadıklarını söyleyen Ekrem ve Mansur Beyleri neden aday gösterdiniz? Kendileri ile önceden açık veya gizli bir görüşme yaptınız mı? Bunlar için niye son haftayı beklediniz demiyor da. Onun yerine CHP’ye sesleniyor: 'Ya İYİ Parti’nin şartlarını kabul edersin ya da PKK’lı algılanır seçimi kaybedersin!' Bence eksik söylemiş... CHP anahtar teslimi Akşener’e teslim olsun demeliydi."