İYİ Parti’den istifa eden Hakan Savaş: Akşener'in yanında milletvekilliği sırasını parayla satın almış isimler var

İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve beraberindeki 15 partili istifa ettiklerini açıkladı.
İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 partili, düzenledikleri basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve genel merkez yöneticilerinin para kazanmak için parti kurduğunu ifade eden Savaş, milletvekilliği sıralarının satıldığını söyledi.
"Akşener’in yanında milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var"
Savaş'ın açıklamaları şu şekilde:
"İYİ Partinin ideallerini çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız"
Akşener’in bir çuvalla basının karşısına çıktığını ve “Bana kala kala bu çuval kaldı” dediğini hatırlatan Savaş, sözlerine şöyle devam etti: