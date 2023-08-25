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İYİ Parti’den istifa eden Hakan Savaş: Akşener'in yanında milletvekilliği sırasını parayla satın almış isimler var

İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 partili, zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa etti. Savaş, açıklamasında Meral Akşener'in ve genel merkez yöneticilerinin para kazanmak için parti kurduğunu, milletvekilliği sıralarının satıldığını söyledi. Savaş, "Akşener’in yanında şu anda Gaziantep’te sahtekarlıktan ceza almış, PKK finansörü bir milletvekili, tefecilikten ceza almış bir tefeci ve milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var. Yazıklar olsun" dedi.

15:57 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve beraberindeki 15 partili istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve beraberindeki 15 partili istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Uşak İlçe Başkanı Hakan Savaş ve yaklaşık 15 partili, düzenledikleri basın toplantısıyla istifa ettiklerini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve genel merkez yöneticilerinin para kazanmak için parti kurduğunu ifade eden Savaş, milletvekilliği sıralarının satıldığını söyledi.

"Akşener’in yanında milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var"

Savaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bundan hiç şüphemiz yoktur. İYİ Parti’de bunu herkes bilmektedir. Zaten genel merkezde bulunan arkadaşlar da ‘Biz milletvekilliği sıralarını para karşılığı satmadık’ diye bir şey söylemiyor. Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti’nin kurucusu değildir. Entelektüel Türk milliyetçilerinin kurduğu bir partidir. Namuslu ve idealist Türk milliyetçileri, Meral Akşener’i genel başkan seçmiştir. Şu anda gelinen nokta içler acısıdır. Akşener’in yanında şu anda Gaziantep’te sahtekarlıktan ceza almış, PKK finansörü bir milletvekili, tefecilikten ceza almış bir tefeci ve milletvekilliği sırasını parayla satın almış vekiller var. Yazıklar olsun"

"İYİ Partinin ideallerini çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız"

Akşener’in bir çuvalla basının karşısına çıktığını ve “Bana kala kala bu çuval kaldı” dediğini hatırlatan Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Elimdeki çuval, o çuvaldan değildir. Bu çuval, Türkiye’de bir tek Uşak’ta üretilen para çuvalıdır ve dikişsizdir. Genel Başkana para çuvalı düşmüştür. İYİ Parti’nin sembolü güneşti. Siz güneş yerine dolar işareti koydunuz. İYİ Partinin ideallerini de bu çuvallara koyduğunuz para karşılığı sattınız. Bu saatten sonra İYİ Parti, bir siyasi parti değil, bir ticaret merkezi olmuş, Genel Başkan’da bir şirketin müdürü olmuştur. Bugün ibretlik bir durum yaşıyoruz. Biz alet olduk, kandırıldık. Arkamızdan binlerce insanı getirdik. Sonunda soyulmuş hıyara döndük. Bunlar para kazanmak için parti kurmuşlar ve Türk milliyetçilerini de kullanmışlardır. Uşak’ta İYİ Parti’den şu anda 800–Bin kişi arası istifalar yaşandı. Ben ve burada bulunan eski yönetici arkadaşlarımızla İYİ Parti’den istifa ediyoruz"


#İYİ Parti
#Hakan Savaş
#Meral Akşener
#Uşak
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