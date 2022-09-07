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POLİTİKA

İYİ Parti'den istifa eden Özışık: 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen zihniyetle aynı masada olmam

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Özışık, "'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden istifa eden Özışık: PKKya bakanlık verilebilir diyen zihniyetle aynı masada olmam
​İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık

Görevinden ayrıldığını duyuran İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım.

'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

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