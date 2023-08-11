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İYİ Parti'den MHP'ye 'ittifak' cevabı: Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kendilerine yöneltilen 'ittifak' çağrısına cevap verdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" denildi.

22:07 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye 'komşu olalım' diyerek ittifak çağrısı yapmıştı.

Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye 'komşu olalım' diyerek ittifak çağrısı yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı gönderdi. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti kanadından söz konusu çağrıya 24 saat sonra cevap geldi.

"Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı yazılı açıklamada,
"Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet"
ifadelerine yer verdi.
Açıklama şöyle:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz.

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!

Saygılarımızla...."


#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
#Devlet Bahçeli
#MHP
#Meral Akşener
1 saat önce
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