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İYİ Parti'den Mustafa Yeneroğlu'nun 'Yavaş-İmamoğlu' açıklamasına yanıt: Son derece tutarsız

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyip, "Kabul edemezdik." dedi. Yeneroğlu'nun açıklamalarını 'son derece tutarsız olarak' niteleyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tüm bunlar olurken sayın Yeneroğlu da dahil olmak üzere DEVA Partisi milletvekili adayları, CHP listelerinden aday olarak milletten oy istemişlerdir. Attıkları imzayı da millete götürmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

18:45 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Yeneroğlu - Kürşad Zorlu

Mustafa Yeneroğlu - Kürşad Zorlu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim döneminde masadan kalkıp geri dönmesiyle ortaya atılan 'İmamoğlu-Yavaş' formülüne ilişkin konuştu. İki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu,
"Anayasaya göre belediye başkanları, Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz. Hukukçulara sorduk, herkese danıştık bunları. Bunu uzun uzun tartıştık. Anayasaya aykırı bir şey, kabul edemezdik."
dedi. Yeneroğlu'nun iddialarına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi.

İYİ Parti'den Mustafa Yeneroğlu'nun 'Yavaş-İmamoğlu' açıklamasına yanıt: Son derece tutarsız

T24'e konuşan Zorlu, DEVA Partisi’nin 6 Mart’ta mutabakat metnine imza attığını belirtip
"Attıkları imzayı da CHP milletvekili adayları olarak millete götürmüşlerdir"
dedi.

"Bu yaklaşıma cevap vermesi gereken asıl yer, CHP ve sayın Kılıçdaroğlu’dur"

Yeneroğlu'nun açıklamalarını 'son derece tutarsız' olarak nitelendiren Zorlu,
"Tüm bunlar olurken sayın Yeneroğlu da dahil olmak üzere Deva Partisi milletvekili adayları, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olarak milletten oy istemişlerdir. Dolayısıyla son derece tutarsız gördüğümüz bu yaklaşıma cevap vermesi gereken asıl yer, CHP ve sayın Kılıçdaroğlu’dur.
" diye konuştu.




#Mustafa Yeneroğlu
#İYİ Parti
#DEVA Partisi
#Kürşad Zorlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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