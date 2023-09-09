İYİ Parti'den Mustafa Yeneroğlu'nun 'Yavaş-İmamoğlu' açıklamasına yanıt: Son derece tutarsız

"Tüm bunlar olurken sayın Yeneroğlu da dahil olmak üzere Deva Partisi milletvekili adayları, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olarak milletten oy istemişlerdir. Dolayısıyla son derece tutarsız gördüğümüz bu yaklaşıma cevap vermesi gereken asıl yer, CHP ve sayın Kılıçdaroğlu’dur.