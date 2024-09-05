İYİ Parti'den Özgür Özel'in erken seçim çağrısına cevap: En başından beri spekülatif

Erken seçim telaffuz ederseniz, hemen seçim talebinde bulunacaksınız.
Bugün erken seçim talep edeyim, Sayın Özel ifadelerimden sakın alınmasın. Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi erken seçim olarak göremem.
"Erdoğan aday olur diye endişem yok"
Seçim adına Cumhurbaşkanı tekrar aday olacak diye endişe taşımıyorum.
Eğer seçimse en yakın takvimdeki seçime hazırız.
"Spekülatif buluyorum"
Bunu sadece ben birinci partiyim ya da bir diğeri ben iktidarım diye takvimi tanzim etmeye yönelik yol haritası şayet ederlerse spekülatif buluruz
En başında beri erken seçim çağrılarını spekülatif buluyorum. bu seçime davet değil, düelloya davet. Kimle alacaksınız seçim kararını?