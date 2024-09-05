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İYİ Parti'den Özgür Özel'in erken seçim çağrısına cevap: En başından beri spekülatif

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı ile ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "En başında beri erken seçim çağrılarını spekülatif buluyorum" dedi.

13:02 - 5/09/2024 jeudi
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Özgür Özel - Müsavat Dervişoğlu
Özgür Özel - Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Genel Başkanı
Müsavat Dervişoğlu
, 'erken seçim' çağrılarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı erken seçim çağrısına cevap veren İYİ Parti lideri
Müsavat Dervişoğlu
, bu çağrıları 'spekülatif' bulduğunu söyledi.

Halk TV canlı yayınında konuşan Müsavat Dervişoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Erken seçim telaffuz ederseniz, hemen seçim talebinde bulunacaksınız.


Bugün erken seçim talep edeyim, Sayın Özel ifadelerimden sakın alınmasın. Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi erken seçim olarak göremem.


"Erdoğan aday olur diye endişem yok"


Seçim adına Cumhurbaşkanı tekrar aday olacak diye endişe taşımıyorum.


Eğer seçimse en yakın takvimdeki seçime hazırız.


"Spekülatif buluyorum"


Bunu sadece ben birinci partiyim ya da bir diğeri ben iktidarım diye takvimi tanzim etmeye yönelik yol haritası şayet ederlerse spekülatif buluruz


En başında beri erken seçim çağrılarını spekülatif buluyorum. bu seçime davet değil, düelloya davet. Kimle alacaksınız seçim kararını?




#İYİ Parti
#Erken seçim
#Müsavat Dervişoğlu
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