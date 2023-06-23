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İYİ Parti'den Tanju Özcan'ın 'Yavaş ve Akşener anlaştı' iddiasına yalanlama geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tanju Özcan'ın Meral Akşener'in masadan kalkma hamlesinden önce Mansur Yavaş'la anlaştığı yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Zorlu, "Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır." dedi.

12:20 . 23/06/2023 Friday
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tanju Özcan'ın Meral Akşener'in Mansur Yavaş ile anlaştığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tanju Özcan'ın Meral Akşener'in Mansur Yavaş ile anlaştığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürdü.

Tanju Özcan: Mansur Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti

Özcan, açıklamasında şunları söyledi:

"Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi, birileriyle görüşmeden çıkar mı... Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti. Akşener de çıktı masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim dedi, olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'Yanındayız' tweet'ini attı"

İYİ Parti'den yalanlama geldi

Özcan'ın bu açıklamalarına İYİ Parti'den cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Özcan'ın açıklamalarını yalanlayarak şunları söyledi:

Dün kamuoyuna yansıdığı üzere Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan katıldığı bir TV yayınında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a yönelik gerçek dışı iddia ve açıklamalarda bulunmuştur.
Sayın Özcan’ın burada tekrarlamaya lüzum görmediğimiz söz konusu iddiaları tamamen yalandır.
Önemle vurgulamak isteriz ki, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en başından bu yana Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in tutum ve değerlendirmeleri milletinin sesi olabilmek adına ve yine milletimizin huzurunda tam bir şeffaflık içerisinde ortaya konulmuştur.
Bu amaçla sayın Genel Başkanımız tarafından gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’a gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na 3 Mart 2023’te yaptığı Cumhurbaşkanı adaylığı yönündeki tarihi çağrısı ve sonrasında 6 Mart 2023’te etkili/yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır."


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Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde hezimeti yaşayan Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı ise ittifak içerisinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sert tepki gösterdi. CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı verdi.

#İYİ Parti
#Mansur Yavaş
#Tanju Özcan
#Meral Akşener
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