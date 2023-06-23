İYİ Parti'den Tanju Özcan'ın 'Yavaş ve Akşener anlaştı' iddiasına yalanlama geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Tanju Özcan'ın Meral Akşener'in Mansur Yavaş ile anlaştığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürdü.
Tanju Özcan: Mansur Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti
Özcan, açıklamasında şunları söyledi:
İYİ Parti'den yalanlama geldi
Özcan'ın bu açıklamalarına İYİ Parti'den cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Özcan'ın açıklamalarını yalanlayarak şunları söyledi: