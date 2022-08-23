İYİ Parti'den yine tiyatro: Meral Akşener'e 'Geçinemiyorum' diyen genç kadının yurt dışında tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Partisinin grup toplantısında her hafta bir kişiyi kürsüye davet eden ve eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunu yine bozuldu.

"MAAŞIM YETMİYOR, GEÇİNEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Meral Akşener, gençlere gelecek beklentilerini sordu. Akşener'in sorusu üzerine söz alan Ece Hatipoğlu, maaşının yetmediğini, geçinemediğini söyledi. Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşam hakkımızın elimizden alınma riskini iliklerimizde hissediyoruz. Benim en büyük hayalim ailemin bana verdiklerinin daha fazlasını onlara verebilmek. Her yıl standartlarımız düşüyor. Maaşımız yetmiyor. Aslında yurt dışına bu zamana kadar hiç gitmek istemedim. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorunuz benim için büyük belirsizlik. Tedirginim. Hayal kuramıyorum. 6 yıllık mühendisim ancak yapabileceğim bir şey yok. Umutlarımı çok kaybettim ülkeye dair."

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Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışı ziyaretleri dikkat çekti. Yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görülen Ece Hatipoğlu'nun Mısır'da, Yunanistan'da ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü. Hatipoğlu'nun yat üzerinde bulunan fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.

'BARINAMIYORUZ' DİYEN GENCİN DE TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği grup toplantısında söz verdiği Deniz Barış Çatal isimli genç de "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Ancak geçinemediğini söyleyen Çatal'ın sosyal medya hesabında İtalya gezisinden fotoğrafları bulunduğu görülmüştü.

'MAĞDUR ÇİFTÇİ' ALKOL MASASASINDA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Akşener'in "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz’ın, resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı, mağdur bir çiftçi olduğunu iddia eden Mehmet Ramazan Karayel'in ise lüks restoranlardaki alkol masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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OYNAT 01:13 İYİ Parti'den yine tiyatro: Meral Akşener'e 'Geçinemiyorum' diyen genç kadının yurt dışında tatil fotoğrafları ortaya çıktı İYİ Parti Grup Toplantısı'nda her hafta bir kişiyi kürsüye çıkararak tiyatro sergileyen Meral Akşener'in oyunu, bu kez de 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programında bozuldu. Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Akşener'in gelecek beklentilerini sorması üzerine geçinemediğini söyleyen Ece Hatipoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı, Mısır, Yunanistan ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İYİ Parti grup toplantısında 'barınamıyoruz' diyen gencin İtalya tatili fotoğrafları ortaya çıktı

GÜNDEM Akşener'in kürsüye 'çiftçi' diye çıkardığı kişinin çiftçilik kaydı yok