İYİ Partili Adnan Beker seçimlerden ümidini kesti: İkinci tur ilk tur gibi olur

HDP ve PKK ile yürütülen seçim iş birliğinin vatandaş nazarında ters teptiğini belirten Beker, ikinci turda da sonuçların birinci tura benzer olabileceğini belirtti. Millet İttifakı'nda yeni bir kriz çıkabileceğini belirten Gürel, Beker'den aldığı bilgileri şu şekilde aktardı: "Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir."