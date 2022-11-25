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POLİTİKA

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Erdoğan Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu ifade eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'dan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini yineleyen Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ileri sürerek "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Ağıralioğlu: Erdoğan Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

"ERDOĞAN KARŞISINDA KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEK İSTİYOR"

Karar TV yayınına katılan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini burada da dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ileri süren Ağıralioğlu, "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" dedi.

"KAYBETME KORKUSUNU DİLLENDİRİYORUM"

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar."

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