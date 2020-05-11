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Gündem İYİ Partili Ağıralioğlundan HDPli Önderin "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
POLİTİKA

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Millet İttifakı'nda İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz derinleşiyor. Son olarak HDP'li Önder'in "Düne kadar bize danışan İYİ Parti, bugün saygısızlık yapamaz" sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan sert bir cevap geldi. Ağıralioğlu, "Alçaklarla siyaset yapmıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür diyemeyen herkes, terörün gölgesindedir.
Biz, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.
İYİ Parti'ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur.
Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız.

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
OYNAT 00:00
HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'

İYİ Partili Ağıralioğlu bu sözleriyle HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i hedef aldı. Önder, yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin kendilerine pek çok konuda danıştığını belirterek, "Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır" ifadelerini kullandı.

Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
OYNAT 00:00
Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi.

Millet İttifakı'ndaki kriz, İYİ Parti lideri Akşener'in "HDP'yi Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışıyla patlak verdi.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
GÜNDEM
İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

İYİ Parti lideri Akşener'in "Terör örgütü PKK'nın uzantısı" şeklinde nitelediği HDP'den salvo geldi. Eş Başkan Sancar İYİ Parti'yi, "İktidarın gizli müttefiki" ilan etti.

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