İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür diyemeyen herkes, terörün gölgesindedir.
Biz, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.
İYİ Parti'ye dönük iftira kampanyasının bir hududu yok galiba! Evlatlarımız birer birer şehit olurken; partimizde, evlatlarımızın katillerine katil diyemeyen HDP'ye fikrini, zikrini sorabilecek bir tane alçak yoktur.
Biz, alçaklarla siyaset yapmıyoruz. Varsa gereğini yaparız.
İYİ Partili Ağıralioğlu bu sözleriyle HDP'li Sırrı Süreyya Önder'i hedef aldı. Önder, yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin kendilerine pek çok konuda danıştığını belirterek, "Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'ndaki kriz, İYİ Parti lideri Akşener'in "HDP'yi Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışıyla patlak verdi.
İYİ Parti lideri Akşener'in "Terör örgütü PKK'nın uzantısı" şeklinde nitelediği HDP'den salvo geldi. Eş Başkan Sancar İYİ Parti'yi, "İktidarın gizli müttefiki" ilan etti.