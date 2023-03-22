İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

Ben millet huzurunda ettiğim sözlerin gereğiyle söylüyorum. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim. Partimiz istiskal edildi, İYİ Parti'nin emekleri hiç edildi. Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum.