İYİ Partili Aslıhan Alkan Bat partinin terör örgütüyle ilişkisini anlatarak istifa etti: PKK üyelerinin sözleri daha önemli

Kimsenin bir şey yapmadığı o gün, partide eksiklikler olduğunu anladım ve bunun için gerek yazılı gerek sözlü olarak her yere başvurdum. Bana küfredenlere karşı, bu parti haksızlıklara karşı kuruldu, üstelik lideri de bir kadın, bir kadına sinkaflı bir küfrün affı olmaz sandım.