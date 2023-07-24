İYİ Partili Aslıhan Alkan Bat partinin terör örgütüyle ilişkisini anlatarak istifa etti: PKK üyelerinin sözleri daha önemli

İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat, PKK üyelerinin sözlerinin parti kurucularının sözlerinden daha önemli olduğunu anlatarak istifa etti.
İYİ Parti'den seçim yenilgisinin ardından bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
Partililer tarafından kendisine küfredildiğini anlattı
Parti içindeki görevini yerine getirmesine karşın bazı partililerden küfürler yediğini anlatan Aslıhan Alkan Bat, disiplin sürecinin işletilmediğini söyledi.
Partideki çıkar ilişkilerini tek tek anlatan Bat, "İşini yapamayanların koltuklarını koruduklarını gördük. Anladım ki, kazanmaktan anladığımız şeyler farklıymış." dedi.
"PKK üyelerinin sözleri daha önemli"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bat'ın açıklamaları şu şekilde: