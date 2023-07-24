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İYİ Partili Aslıhan Alkan Bat partinin terör örgütüyle ilişkisini anlatarak istifa etti: PKK üyelerinin sözleri daha önemli

İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat, zehir zemberek açıklamalar yaparak partisinden istifa etti. Partililer tarafından kendisine küfürler edildiğini anlatan Bat, her yere başvurduğunu, kendisine küfredilmesine rağmen parti yetkililerinin disiplin sürecini yönetmediğini söyledi. Partideki çıkar ilişkilerini anlatan Bat, "Parti için PKK üyelerinin sözleri parti kurucusunun sözlerinden önemli hale geldi." ifadesini kullandı.

14:38 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat, PKK üyelerinin sözlerinin parti kurucularının sözlerinden daha önemli olduğunu anlatarak istifa etti.

İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat, PKK üyelerinin sözlerinin parti kurucularının sözlerinden daha önemli olduğunu anlatarak istifa etti.

İYİ Parti'den seçim yenilgisinin ardından bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Partililer tarafından kendisine küfredildiğini anlattı

Parti içindeki görevini yerine getirmesine karşın bazı partililerden küfürler yediğini anlatan Aslıhan Alkan Bat, disiplin sürecinin işletilmediğini söyledi.

Partideki çıkar ilişkilerini tek tek anlatan Bat, "İşini yapamayanların koltuklarını koruduklarını gördük. Anladım ki, kazanmaktan anladığımız şeyler farklıymış." dedi.

"PKK üyelerinin sözleri daha önemli"

Bat,
"Parti için PKK üyelerinin sözleri parti kurucusunun sözlerinden önemli hale geldi."
ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bat'ın açıklamaları şu şekilde:

Çocukluktan beri tek hayali avukat olmak olan; hukuka ve ilkelerine sadık kalarak bir yaşam sürmek isteyen bir Türk kadını. Bu yazım bir istifa metnidir…
İyi Parti için elbette ki vazgeçilmez bir insan, bir kadın değilim; ama benden sonra geleceklere saadet temennisiyle tarihe not düşmek isterim.
Daha evvelden Seçim İşlerinde aldığım görevlerde de disiplin kurulu üyeliğinde de elimden geleni yaptım. Amaca odaklanıp, eksiklikler kapanır diyerek beklemede kaldım. İyiler kazanır, kötüler hak ettiğini bulur sandım.
Bilindiği üzere 2 Nisan 2023’te temayül oldu ve bu temayüldeki usulsüzlükleri, hileleri engellemekle görevlendirildim. Görevimi layığı ile yaptığım için herkesin içinde küfür yedim.
Kimsenin bir şey yapmadığı o gün, partide eksiklikler olduğunu anladım ve bunun için gerek yazılı gerek sözlü olarak her yere başvurdum. Bana küfredenlere karşı, bu parti haksızlıklara karşı kuruldu, üstelik lideri de bir kadın, bir kadına sinkaflı bir küfrün affı olmaz sandım.
Disiplin süreci, sudan sebeplerle ve açık yalanlarla işletilmedi. Genel Başkana ulaşmaya çalıştık, başarılı olamadık. Seçim sürecinde disiplin sürecinin yavaşlığı seçim sürecinden dolayıdır dedim ve bekledim.
Ancak anladım ki beklemek nafileymiş, İYİ Parti’de kadına hakaret, küfür ödüllendiriliyormuş. Hoş, Allah büyük ya, hakaretlerin karşılığında ilahi adaletin vuku bulduğu oldu. Vekillik hırsından gözü dönenlerin 2 oyla tüm planları yerle bir oldu. En azından ona mutluyum…
Bana yapılan hakaretin karşılığını beklerken komik ayak oyunlarıyla güya sürüldüm. Amacın seçimi kazanmak değil de koltuğu korumak olduğunu o zaman anladım.
Yine sistemimiz çöktü, sandıklardaki görevlilerin ekseriyetine sahip çıkılmadı ve seçim sonuçları da sisteme girilmeyince sonuçları televizyondan izledik. Sonrasında işini yapamayanların koltuklarını koruduklarını gördük. Anladım ki, kazanmaktan anladığımız şeyler farklıymış.
O arada partinin kurucusu Neslihan Seven’in başına gelen mağduriyet -ki ayrıntısına çok girmeyeceğim, şahsi meseledir- sebebiyle bir süre avukatlığını yapmışsam da bir süre sonra istifa etmem istendi. Oysa kimse işin iç yüzünü öğrenmek istemedi.
Kimse, Neslihan Seven’le ilgili bu iddiaların ve saldırıların kaynağı nedir, nasıl böyle saldırı olur demedi.
Yani parti için PKK üyelerinin sözleri parti kurucusunun sözlerinden önemli hale geldi.
Herhalde yanlış bilgilendirildi dedik ve yine sustuk. Ancak gelinen noktada anladık ki memleketteki istibdat havasından daha büyüğü partinin içinde var.
Anlamadığım şu; dün partide rüşvet var, şunlar şunlar hırsız, ben bunlara karşı geleceğim istifa edeceğim diyenler, bugün makam sahibi oldu diye sustu. Sizler süreç bitince, koltuklarınızdan kalkınca ne olacak?
Sayın genel başkana ağır hakaret edenler bugün milletvekili oldu diye sustu. Bu kişilerin ülkeye ne katkısı olacak? Oysa ben bir kere bile görmediğim konularda yorum yapmamışken, dedikoduyla değil de çata çat, hukukçu kimliğimle konuşmak isterken susturuldum.
Anladım ki, bu parti dedikoducuların partisi halini almış.
Bu sebeplerle İyi Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.



#Aslıhan Alkan Bat
#İYİ Parti
#istifa
#PKK
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