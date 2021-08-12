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POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray HDP'yi savundu: PKK'yla bir tutup şeytanlaştırdılar

Her ziyaret ettiği şehirde 'HDP ile yaptıkları ittifakla' ilgili eleştirilerle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, geçtiğimiz gün de Sivas'ta tepki gösterilmişti. Yaşanan bu olayla ilgili açıklama yapan Akşener'in başdanışmanı İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "HDP'nin terör örgütü PKK'yla bir tutularak şeytanlaştırıldığını" söyleyerek HDP savunuculuğuna soyundu.

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İYİ Partili Aytun Çıray HDPyi savundu: PKKyla bir tutup şeytanlaştırdılar
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret ettiği şehirlerde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

'HDP' VE 'FETÖ' TEPKİLERİ

HDP ile yaptıkları ittifak üzerinden eleştirilere muhatap olan İYİ Partililer, son olarak Sivas'ta "FETÖ'cü" protestosu ile karşılaştı. Akşener'i istifaya çağıran bir vatandaş, "FETÖ'cüsün" diye bağırdı.

Yaşanan bu tepkileri Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, HDP savunuculuğuna soyundu.

"PKK İLE BİR TUTUYORLAR"

  • Tepkileri 'provokasyon' olarak tanımlayan Çıray, sözlerinin devamında HDP'nin PKK ile bir tutularak şeytanlaştırıldığını savundu.

Çıray, "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.

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