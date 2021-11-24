İYİ Parti'li Aytun Çıray 'Lütfü Türkkan' sorusunu hazmedemedi: Sizinle uğraşamam İYİ Parti'li Aytun Çıray ile gazeteci Melik Yiğitel arasında dün gece CNN Türk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Hasan Basri Yalçın'ın kendisine Lütfü Türkkan'la ilgili soru sorması üzerine Çıray, "Sizinle uğraşamam" diyerek tepki gösterdi. Çıray'ın sözlerine gazeteci Melik Yiğitel'in tepkisi ise sert oldu. Çıray konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, "Kapat telefonu. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!" dedi. Çıray telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Daha sonra programa yeniden bağlanan Çıray, Türkkan’la ilgili başka bir soru daha sorulunca yeniden telefonu kapattı.

Abone Ol