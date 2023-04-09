İYİ Partili Aytun Çıray: Oylarımız barajın altına düştü

Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı, diğer yandan HDP ile ittifaka tepkiler nedeniyle büyük bir çöküş yaşayan İYİ Parti’de sular durulmuyor. Meral Akşener’e bir darbe de İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıray, ‘İYİ Parti baraj altına düştü’ itirafında bulundu. Çıray, “14 Mayıs sonrası Türkiye’ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir’de Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!” ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti’de istifalar da devam ediyor. İYİ Parti’den milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.