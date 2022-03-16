Gündem İYİ Partili Aytun Çıray TB2lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktarı hedef aldı Bir reklamdır gidiyor
POLİTİKA

İYİ Parti'li Aytun Çıray TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı: Bir reklamdır gidiyor

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden başarının mimarı Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. "Bir reklamdır gidiyor" diyen Çıray, Bayraktar için "Havasından geçilmiyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde Türkiye'nin ürettiği yerli aşıdan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne kadar birçok projesine karşı çıkan Çıray'ın skandal paylaşımına, takipçileri dahi tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıray TB2lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktarı hedef aldı: Bir reklamdır gidiyor
İYİ Parti'li Aytun Çıray

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

AYTUN ÇIRAY'IN YENİ HAZIMSIZLIĞI: TB2 SİHA'LAR

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.

SKANDAL SÖZLERE KENDİ TAKİPÇİLERİ DAHİ TEPKİ GÖSTERDİ: SEZAR'IN HAKKI SEZAR'A

Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.

Son birkaç ayda Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a ve cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıkmasıyla gündeme gelen Çıray'a gelen diğer tepkilerden bazıları ise şöyle:

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