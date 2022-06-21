İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Tele1 canlı yayınında, partilerine yöneltilen 'HDP ile ittifak' eleştirilerine yanıt verdi.

Türk milletine çağrı yapan Çıray, "Ne Sayın Meral Akşener ne de herhangi bir İYİ Parti'li asla kapalı kapılar arkasında gizli oyunların içine girmezler" dedi.

OYNAT 00:39 İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan 'HDP ile ittifak' eleştirilerine yanıt: Asla kapalı kapılar arkasındaki oyunların içine girmeyiz İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, HDP ile yaptıkları ittifaka yöneltilen eleştirilere, 'İYİ Parti asla kapalı kapılar arkasında gizli oyunların içine girmez' diyerek yanıt verdi. Çıray'ın sözleri HDP vekili Fatma Kurtalan'ın, TBMM'deki İYİ Parti sıralarını hedef alan 'Şu anda koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz' sözlerini hatırlattı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ÇIRAY'IN ÇIKIŞI HDP VEKİLİNİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İYİ Parti'li Çıray'ın yaptığı çıkış, 2019 yılında TBMM'de konuşan HDP vekili Fatma Kurtulan'ın sözlerini hatırlattı.

Partileri ile yaptıkları ittifakı reddeden İYİ Parti sırasına dönen HDP'li Kurtulan, "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" demişti.

REKLAM

GÜNDEM İYİ Parti HDP'nin yolunu izliyor