İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'istifalar devam edecek' sinyali: Aday açıklandıktan sonra yeni krizler yaşanabilir
Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına “Sokaktan itiraz var” diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Meral Akşenir'in isteği üzerine istifa etti. Paçacı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni krizlerin çıkabileceğinin sinyalini verdi. Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." dedi.
10:25 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray
Geçtiğimiz gün aday belirleme gündemiyle toplanan Altılı masanın toplantısı sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına
“Sokaktan itiraz var”
diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, görevinden istifa etti. Paçacı’nın istifasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in istediği öğrenildi.
AYTUN ÇIRAY: YENİ BİR KRİZ ÇIKABİLİR
Halk TV'de Paçacı'nın istifasına ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni bir krizin çıkabileceğini söyledi.
Çıray,
"'Aday açıklanmış olsaydı böyle bir kriz yaşanmazdı' yorumuna katılır mısınız?"
sorusuna şöyle cevap verdi:
"Bir ay sonra yeni bir krizin olmayacağını, aday açıklandıktan sonra olmamasını temenni ediyorum ama hangi niyetle olursa yine benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez."
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