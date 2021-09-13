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POLİTİKA

İYİ Partili Bahadır Erdem: Cumhurbaşkanı adaylığı için gönlümüzden geçen Akşener

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ilişkin tartışmalar sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Meral Akşener'in aday olmasını istediklerini söyledi. Erdem, "Tabi ki bizim gönlümüzden geçen aday Meral Akşener’dir. Takdiri milletimiz verecektir" dedi.

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İYİ Partili Bahadır Erdem: Cumhurbaşkanı adaylığı için gönlümüzden geçen Akşener
​İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. CHP ve İYİ Parti kanadından bu konuya ilişkin gelen açıklamalara bir yenisi eklendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, adaylık konusunda gönüllerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğini söyledi.

'AKŞENER OLSUN'

BBC Türkçe'nin haberine göre, Erdem, "Şu an için ortada ilan edilmiş bir seçim olmadığına göre kimin aday olacağını tartışmak faydasızdır. Tabi ki bizim gönlümüzden geçen aday Meral Akşener’dir. Bununla birlikte takdiri milletimiz verecektir" dedi.

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