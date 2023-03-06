İYİ Partili Bahadır Erdem'den 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem
İki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.
Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener'e ziyaret
Toplantı çıkışı açıklamalardan bulunan İmamoğlu
, ''Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var, 6'lı masanın öneminin bilincindeyiz''
açıklamasında bulundu. Mansur Yavaş ise,
''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu ilettik''
ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ve Yavaş'ın ardından açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise
"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı yardımcıları olmalarını teklif ettik."
dedi.
İYİ Parti cephesinden yeni açıklama
İYİ Parti cephesinden yeni açıklama
Gelişmelerin ardından İYİ Parti cephesinden yeni bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdem paylaşımında,
"Nerede kalmıştık?"
dedi.
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15 dakika önce
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