İYİ Partili Bahadır Erdem'den 'Nerede kalmıştık?' paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Altılı Masa'dan ayrılan Meral Akşener'i ikna etmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Bu gelişmenin ardından Millet İttifakı’nın bugün saat 14.00'te yapılması planlanan toplantısı bir saat ertelenerek saat 15.00’e alındı.