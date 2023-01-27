İYİ Parti'li başkan 'belirtemeyeceği sebepler' nedeniyle istifa etti
İYİ Parti Tunceli İl Başkanlığına yaklaşık yedi ay önce atanan Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti. Ersoy, yaptığı açıklamada "Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.
00:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener - Ahmet Şadan Ersoy.
İYİ Parti Tunceli İl Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, görevinden istifa etti.
İstifa dilekçesini İYİ Parti Genel Merkezine gönderildiği öğrenilen Ersoy, dilekçesinde
’’Belirtemeyeceğim sebeplerden dolayı il başkanlığı görevimden istifa ediyorum’’
ifadelerine yer verdi.
BİR GÜNDE İKİNCİ İSTİFA
Öte yandan bugün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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