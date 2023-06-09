İYİ Partili Baykal: Meral Hanım gitsin torun sevsin

"Yavuz Bey bizim arkadaşımızdır, partimizin milletvekilliğini yapmıştır. Ama partimizin renklerinden biriydi, kazanılabilirdi. İyi yönetilemediği için partiden istifa etti. Parti bizimdir, partiyi şu an işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor kiracıları göndereceğiz."