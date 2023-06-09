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İYİ Partili Baykal: Meral Hanım gitsin torun sevsin

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e genel istifa çağrısını yineledi. Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak Akşener'e karşı Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyuran Baykal, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

14:37 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e genel istifa çağrısını yineledi.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e genel istifa çağrısını yineledi.

Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’e karşı başlayan parti içi muhalefet büyüyor. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, ensonhaber canlı yayınında sert ifadeler kullanarak Akşener'i istifaya davet etti.


Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak Akşener'e karşı Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyuran ve Türk milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesi durdurulmalı diyen Baykal, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasına ilişkin konuştu.



'Oğlumuz evleniyor kiracıları çıkaracağız'

Baykal,
"Yavuz Bey bizim arkadaşımızdır, partimizin milletvekilliğini yapmıştır. Ama partimizin renklerinden biriydi, kazanılabilirdi. İyi yönetilemediği için partiden istifa etti. Parti bizimdir, partiyi şu an işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor kiracıları göndereceğiz."
dedi.

'Meral Hanım torun sevsin'

Sözlerinin devamında Akşener'e istifa çağrısını da yineleyen Baykal,
"Meral Hanım torunlarına hasret kaldı torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz."
ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Ethem Baykal
11 dakika önce
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