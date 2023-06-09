İYİ Partili Baykal: Meral Hanım gitsin torun sevsin

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e genel istifa çağrısını yineledi.
Seçim hezimetinin ardından kongreye hazırlanan İYİ Parti’de, Genel Başkan Meral Akşener’e karşı başlayan parti içi muhalefet büyüyor. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, ensonhaber canlı yayınında sert ifadeler kullanarak Akşener'i istifaya davet etti.
Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak Akşener'e karşı Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyuran ve Türk milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesi durdurulmalı diyen Baykal, Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasına ilişkin konuştu.