Gündem Kayseride İncesu Belediye Başkanı İYİ Partiden AK Partiye geçti
POLİTİKA

İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti

Kayseri'de İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti

Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa İlmek ve 5 ilçe belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. İlmek, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bugün itibarıyla siyaset hayatıma AK Parti'de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.
İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa İlmek, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Mustafa İlmek buradaki konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bugün itibarıyla siyaset hayatıma AK Parti'de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam etme kararı aldım" dedi.

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Mustafa İlmek

Meclis üyeleri ile beraber AK Parti'ye geçtiğini vurgulayan İlmek, kararı tek başına almadığını, beraber yürüdüğü yol arkadaşlarıyla istişare ettiğini söyledi.

İlmek bir gazetecinin sorusu üzerine İncesu halkı için de doğru olan seçimi yaptığına inandığını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da ilçe açısında önemli bir karar alındığını söyledi.

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Çopuroğlu, "Sayın Mustafa İlmek başkanımızla birliktelikte daha çok güçleneceğimiz kanaati hem bizde hem de kendisinde oluştu. Bundan önce 16 artı 1'dik, bundan sonra 17 artı 0 olarak devam etmeyi bu birlikteliğin artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Yeni parti kurulma çalışmalarının olduğu bu günlerde bu katılımın önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da İlmek ile birçok programda bulunduklarını, ötekileştirme kaygısıyla hareket etmediklerini belirtti.

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