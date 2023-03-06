İYİ Partili bir milletvekili daha 5'li masayı yerden yere vurdu: Öncelikleri yeterli milletvekili çıkarmak

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, adaylık konusunda yaşanan gerginlik üzerine
"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."
diyerek Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldı.
"Bu pazarlıklar yapılmış"
"Bu pazarlıklar yapılmış"
İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel:
“Masanın diğer 4 parti liderinin önceliği Cumhurbaşkanı değil. Onların önceliği kendilerine yeterli sayıda milletvekili çıkarmak. Kurabilirlerse grup kurmak. Bu pazarlıklar yapılmış.”
açıklamasında bulundu.
#Meral Akşener
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#Altılı Masa
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