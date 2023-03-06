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İYİ Partili bir milletvekili daha 5'li masayı yerden yere vurdu: Öncelikleri yeterli milletvekili çıkarmak

Meral Akşener'in 6’lı masayı dağıtması sonrası İYİ Parti'den ardı ardına tepki açıklamaları geliyor. İYİ Parti Milletvekili Erel, masanın diğer 4 liderini eleştirdi. “Öncelikleri cumhurbaşkanı değil, kendilerine yeterli sayıda milletvekili çıkarmak” dedi.

12:39 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, adaylık konusunda yaşanan gerginlik üzerine
"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."
diyerek Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldı.

"Bu pazarlıklar yapılmış"

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel:
“Masanın diğer 4 parti liderinin önceliği Cumhurbaşkanı değil. Onların önceliği kendilerine yeterli sayıda milletvekili çıkarmak. Kurabilirlerse grup kurmak. Bu pazarlıklar yapılmış.”
açıklamasında bulundu.


#Meral Akşener
#ayhan erel
#Altılı Masa
42 minutes ago
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İYİ Partili bir milletvekili daha 5'li masayı yerden yere vurdu: Öncelikleri yeterli milletvekili çıkarmak
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