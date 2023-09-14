İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: Her il ve ilçede ciddi hazırlığımız var

"Ama kıymetli de bir oy aldık. Yani almış olduğumuz oy, bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Sonuç itibarıyla 2018'de 4,8 milyon oy almışız, 5,2 milyona çıkarmışız almış olduğumuz oyu. Oransal olarak değişmemiş tabii çünkü nüfus, seçmen sayısı da arttığı için oy 9,7'de oransal olarak muhafaza edilmiş. Burada bir mesaj var. Bizim anladığımız mesaj da şu; seçmen, Türk milleti, partimizin varlığına, partimizin Türk siyasetindeki mevcudiyetine ciddi ehemmiyet veriyor."