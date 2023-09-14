İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: Her il ve ilçede ciddi hazırlığımız var

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
Partisinin Sakarya İl Teşkilatını ziyaret eden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel İdare Kurulunun büyük çoğunluğunun yerel seçimlere her il ve ilçede aday çıkarma yönünde karar verdiğini, teşkilatların beklentisi ve arzusunun da genel olarak bu yönde olduğunu söyledi.
Buğra Kavuncu: İddialıyız
"Seçmen Türk siyasetindeki mevcudiyetine ciddi ehemmiyet veriyor"
Kavuncu, genel seçimlerde arzu ettikleri sonucu alamadıklarını, buna "başarılı seçim" demenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: