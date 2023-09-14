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İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: Her il ve ilçede ciddi hazırlığımız var

Partisinin Sakarya İl Teşkilatını ziyaret eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavuncu, "Meşakkatli ve yoğun süreç bizleri bekliyor ama iddialıyız. O öz güvene de sahibiz. Zaten uzun süredir her il ve ilçede özellikle yerel yönetimler anlamında ciddi hazırlığımız var. Bunları da çok kısa süre içerisinde somutlaştıracağız, netleştireceğiz." diye konuştu.

16:26 . 14/09/2023 الخميس
Yeni Şafak
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu

Partisinin Sakarya İl Teşkilatını ziyaret eden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel İdare Kurulunun büyük çoğunluğunun yerel seçimlere her il ve ilçede aday çıkarma yönünde karar verdiğini, teşkilatların beklentisi ve arzusunun da genel olarak bu yönde olduğunu söyledi.

Buğra Kavuncu: İddialıyız

Aldıkları kararın ülkeye, millete ve partilerine hayırlı olmasını temenni eden Kavuncu, "
Tabii meşakkatli ve yoğun süreç bizleri bekliyor ama iddialıyız. O öz güvene de sahibiz. Zaten uzun süredir her il ve ilçede özellikle yerel yönetimler anlamında ciddi hazırlığımız var. Bunları da çok kısa süre içerisinde somutlaştıracağız, netleştireceğiz."
diye konuştu.

"Seçmen Türk siyasetindeki mevcudiyetine ciddi ehemmiyet veriyor"

Kavuncu, genel seçimlerde arzu ettikleri sonucu alamadıklarını, buna "başarılı seçim" demenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama kıymetli de bir oy aldık. Yani almış olduğumuz oy, bize ciddi sorumluluk yüklüyor. Sonuç itibarıyla 2018'de 4,8 milyon oy almışız, 5,2 milyona çıkarmışız almış olduğumuz oyu. Oransal olarak değişmemiş tabii çünkü nüfus, seçmen sayısı da arttığı için oy 9,7'de oransal olarak muhafaza edilmiş. Burada bir mesaj var. Bizim anladığımız mesaj da şu; seçmen, Türk milleti, partimizin varlığına, partimizin Türk siyasetindeki mevcudiyetine ciddi ehemmiyet veriyor."



#Buğra Kavuncu
#İYİ Parti
#Sakarya
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