İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmüştü.
GÜNDEM
Vekilliği düştü
Tele1 yayınına canlı bağlantıyla katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kendisine yöneltilen soru üzerine HDP’li Gergerlioğlu’na destek açıklamasında bulundu.
"Çıray: Kararı kabul etmiyoruz"
Çıray, hukuk ihlal edilerek bu kararın alındığını savunarak
“Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız. Bu kararı kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.
OYNAT 00:48
İyi Partili Aytun Çıray: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini kabul etmiyoruz
İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, TELE 1 kanalında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hakkında konuştu. Çıray konuyla ilgili 'Bir rakip olarak fikirlerini beğenmeye biliriz ancak hukuk ihlal ederek yapılan bir mahkeme sonucu vekilliğinin sona ermesine tamamen zıt fikirlerde olmamıza rağmen, hukukun üstünlüğünü ve anayasal bir devleti savunan parti olarak kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı.
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Akşener’e HDP’nin kapatılması için açılan davanın sorulmasına izin vermeden uzaklaştı
Çanakkale'de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, gazeteciler tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin görüşü sorulmak istendi. Muhabirlere izin vermeyen Akşener, arkasını dönerek hızlıca alandan uzaklaştı.
OYNAT 00:26
Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.