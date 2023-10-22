İYİ Parti'li Çömez'den skandal paylaşım: Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği sağlık ekibini hedef aldı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
Türkiye, terör devleti İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlilere yardım elini uzatarak bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu uçak gönderdi.
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yardım uçağın kalkışına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Ancak İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Türkiye'nin gönderdiği yardım ekibi üzerinden algı operasyonuna girişti.
X hesabından paylaşımda bulunan Çömez, Sağlık Bakanlığının Gazze'de masum çocuklar ve siviller için hazırladığı yardım uçağıyla kendince alay etti; Gazze'ye gönderilen ekibi hedef alarak Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorlar üzerinden de ırkçı söylemlerde bulundu.
Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapatan ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan Çömez, Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" sözleriyle büyük bir skandala imza attı.