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İYİ Parti'li Çömez'den skandal paylaşım: Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği sağlık ekibini hedef aldı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardım uçağı üzerinden algı operasyonuna girişti. Gönderilen yardım uçağı ile kendince alay eden ve ekipteki doktorları hedef alan Çömez, Türkiye'deki Suriyeli doktorları hedef alan paylaşımda bulunarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" sözleriyle büyük bir skandala imza attı.

23:29 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez

Türkiye, terör devleti İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlilere yardım elini uzatarak bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu uçak gönderdi.

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yardım uçağın kalkışına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.


Ancak İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Türkiye'nin gönderdiği yardım ekibi üzerinden algı operasyonuna girişti.

X hesabından paylaşımda bulunan Çömez, Sağlık Bakanlığının Gazze'de masum çocuklar ve siviller için hazırladığı yardım uçağıyla kendince alay etti; Gazze'ye gönderilen ekibi hedef alarak Türkiye'de görev yapan Suriyeli doktorlar üzerinden de ırkçı söylemlerde bulundu.

Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapatan ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan Çömez, Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" sözleriyle büyük bir skandala imza attı.



#Gazze
#Türkiye
#Yardım Uçağı
#İYİ Parti Balıkesir Milletvekili
#Turhan Çömez
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