İYİ Parti'li Çömez'den skandal paylaşım: Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği sağlık ekibini hedef aldı

Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapatan ve Türkiye'nin bölgeye yolladığı yardım uçak üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan Çömez, Suriyeli doktorları hedef alarak, "Diplomaları var mı yok mu belli değil, güvenlik soruşturmaları yapılmamış, hani şu ana dilleri Arapça olanlar var ya onlardan bahsediyorum. O uçakta bunlardan da var mı?" sözleriyle büyük bir skandala imza attı.