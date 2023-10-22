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İYİ Parti'de kriz sona ermiyor: Malatya'da toplu istifa depremi

İYİ Parti Malatya il ve ilçe teşkilatlarından 300 kişi, partiden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamayı yapan parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, istifa edenlerin genel merkeze karşı tepkilerini dile getirdi.

22:56 . 22/10/2023 Pazar
IHA
Herhangi bir siyasi partiye katılımın gündemde olmadığı belirtildi.

Herhangi bir siyasi partiye katılımın gündemde olmadığı belirtildi.

Malatya’da 300 kişi İYİ Parti’den istifa etti. Konuya dair Sümer Park’ta basın açıklaması yapan İYİ Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi.

Diğer bir partili Turan Çatal ise istifaların bir öyküsünün bulunduğunu kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu belirtti.

Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi.


#İYİ Parti
#istifa
#Malatya
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