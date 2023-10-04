İYİ Partili Özlale'den Tunç Soyer'in 'istifa' iddiasına cevap: Kendisinin temennisidir

"Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararda gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum. Orada demek istediğim şey şuydu, biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz ve oradaki güçlü temennimizi, güçlü niyetimizi ortaya koymaktı."