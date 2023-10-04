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İYİ Partili Özlale'den Tunç Soyer'in 'istifa' iddiasına cevap: Kendisinin temennisidir

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hakkındaki adaylıktan çekileceği iddiasına ilişkin, "Hayır yok öyle bir şey, Tunç Bey'in temennisidir. Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararda gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum." dedi.

Lokman Özdemir
12:50 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Özlale - Tunç Soyer

Ümit Özlale - Tunç Soyer

Yerel seçimlere az bir süre kala CHP ile İYİ Parti arasında patlak veren 'İzmir' gerilimi devam ediyor.

28 Mayıs'ta alınan yenilgi sonrası dağılan ittifakın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"İzmir'i kokudan kurtaracak"
diyerek İzmir için
Ümit Özlale
'yi 'CHP'nin kalesi' olarak nitelenen kentte aday ilan etti.

Öte yandan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Öyle bir şey yok"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "adaylıktan çekileceği" yönündeki iddiasının anımsatılması üzerine Özlale,
"Hayır yok öyle bir şey, Tunç Bey'in temennisidir."
dedi.

Başkanlık Divanı toplantısında, Ankara ve İstanbul adaylarının belirlendiği, İstanbul için Buğra Kavuncu'nun adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Özlale, "Yok öyle bir şey." dedi.

Bir gazetecinin "geri çekilmeniz istenirse" demesi üzerine Özlale, şunları söyledi:

  • "Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararda gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum. Orada demek istediğim şey şuydu, biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz ve oradaki güçlü temennimizi, güçlü niyetimizi ortaya koymaktı."



#Ümit Özlale
#yerel seçim
#İYİ Parti
#İzmir
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