İYİ Partili Özlale'den Tunç Soyer'in 'istifa' iddiasına cevap: Kendisinin temennisidir

Ümit Özlale - Tunç Soyer
Yerel seçimlere az bir süre kala CHP ile İYİ Parti arasında patlak veren 'İzmir' gerilimi devam ediyor.
Öte yandan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Öyle bir şey yok"
Başkanlık Divanı toplantısında, Ankara ve İstanbul adaylarının belirlendiği, İstanbul için Buğra Kavuncu'nun adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Özlale, "Yok öyle bir şey." dedi.
Bir gazetecinin "geri çekilmeniz istenirse" demesi üzerine Özlale, şunları söyledi:
- "Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararda gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum. Orada demek istediğim şey şuydu, biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz ve oradaki güçlü temennimizi, güçlü niyetimizi ortaya koymaktı."