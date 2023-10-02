İYİ Partili Ümit Özlale'den Akşener'e 'İzmir' resti: Pazarlık konusu olursa istifa ederim

“Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.”

“Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.”

"Tunç Soyer iyi belediyecilik yapsaydı sahada bu kadar şikâyet almazdık" diyen Özlale, "İzmir tarafına baktığımız zaman da şunu görüyorum; eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifaka gidecek olsaydık o zaman bir anket yaptırırdık, "Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?" diye sorardık. Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey'i geçerdim. Basit bir şey söylüyorum, Tunç Bey'den daha iyi bir belediye başkanı olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık, o zaman ben de belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmazdım" ifadelerini kullandı.