İYİ Partili Ümit Özlale'den Akşener'e 'İzmir' resti: Pazarlık konusu olursa istifa ederim

Ümit Özlale (solda) - Tunç Soyer (ortada) - Meral Akşener (sağda)
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında 'İzmir' gerilimi yaşanıyor.
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale ise T24'e verdiği demeçte kendi partisine bir göndermede bulundu. Ayrıca CHP'nin belediyecilik hizmetinin İzmir'de zayıf olduğunu vurgulayarak Tunç Soyer'i hedef aldı.
Özlale: İstifa ederim
'Soyer'den daha iyi bir başkan olacağım'
"Tunç Soyer iyi belediyecilik yapsaydı sahada bu kadar şikâyet almazdık" diyen Özlale, "İzmir tarafına baktığımız zaman da şunu görüyorum; eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifaka gidecek olsaydık o zaman bir anket yaptırırdık, "Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?" diye sorardık. Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey'i geçerdim. Basit bir şey söylüyorum, Tunç Bey'den daha iyi bir belediye başkanı olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık, o zaman ben de belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmazdım" ifadelerini kullandı.