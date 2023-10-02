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İYİ Partili Ümit Özlale'den Akşener'e 'İzmir' resti: Pazarlık konusu olursa istifa ederim

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İzmir adaylığının pazarlık konusu yapılması halinde partideki tüm görevlerinden ayrılacağını açıkladı. Özlale, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık" diyerek CHP'li Soyer'i de hedef aldı.

Seren Som
13:56 . 2/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Ümit Özlale (solda) - Tunç Soyer (ortada) - Meral Akşener (sağda)

Ümit Özlale (solda) - Tunç Soyer (ortada) - Meral Akşener (sağda)

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında 'İzmir' gerilimi yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"İzmir'i kokudan kurtaracak"
diyerek İzmir için Ümit Özlale'yi aday gösterdi.
Özlale'nin adaylığının ilan edilmesi sonrası Tunç Soyer, Ümit Özlale için
"Kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday"
ifadesini kullandı.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale ise T24'e verdiği demeçte kendi partisine bir göndermede bulundu. Ayrıca CHP'nin belediyecilik hizmetinin İzmir'de zayıf olduğunu vurgulayarak Tunç Soyer'i hedef aldı.

Özlale: İstifa ederim

Adaylığının pazarlık konusu yapılması durumunda partiden istifa edeceğini açıklayan Özlale,
“Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.”
dedi.

'Soyer'den daha iyi bir başkan olacağım'

"Tunç Soyer iyi belediyecilik yapsaydı sahada bu kadar şikâyet almazdık" diyen Özlale, "İzmir tarafına baktığımız zaman da şunu görüyorum; eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifaka gidecek olsaydık o zaman bir anket yaptırırdık, "Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?" diye sorardık. Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey'i geçerdim. Basit bir şey söylüyorum, Tunç Bey'den daha iyi bir belediye başkanı olacağım. Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık, o zaman ben de belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmazdım" ifadelerini kullandı.


İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale: İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezin kokusunu gidermek için koku giderici kimyasal kullanıyor
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale: İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezin kokusunu gidermek için koku giderici kimyasal kullanıyor

Katıldığı televizyon programında yöneltilen soruları yanıtlayan İYİ Parti'nin İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale, CHP'li belediyenin İzmir Körfezi’nde kokuyu bastırmak için kimyasal madde kullanıldığını söyledi. İzmir Körfezi'ndeki kokunun giderilmekten çok baskılandığını dile getiren Özlale, ''Her gün 1100 ton çamur hala körfeze dökülüyor. Mavişehir'in bazı yerlerinde derinlik 60cm’ye düşmüş durumda. Körfezin kokusunu gidermek için kimyasal kullanılıyor, her sene yüzlerce milyon TL değerinde koku giderici kullanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi." diyerek CHP'li İzmir belediyesinin, İzmir Körfezi'ne yaptığı çevre katliamını anlattı.


#Ümit Özlale
#İYİ Parti
#İzmir
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