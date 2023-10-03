Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu
Seçim yenilgisi sonrasında CHP ile İYİ Parti arasında ipler gerildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'gizli' protokol imzalaması İYİ Parti kanadını bir hayli kızdırdı.
Meral Akşener'den İYİ Partililere gözdağı: İttifak isteyene gereğini yaparız
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Meral Akşener öncülüğünde düzenlenen yemekte, '81 ilde ayrı aday' kararının 'geri dönülmez şekilde' kabul edildiğini açıkladı.
"İYİ Partililer şu an yemekteler ve Akşener liderliğinde toplandılar. Orada ortaklaşa, 'Amasız, fakatsız geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde 81 ilde tek başımıza giriyoruz' kararı alındı.
Ardından 'Bu konuda farklı düşünen varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve gereği yapılır' görüşünde uzlaşıldı.
Bu karar ortaya kondu. Ankara ve İstanbul'u da kattılar."