Meral Akşener 'Vazgeçtik' diyerek CHP'ye kapıyı kapattı: İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz

Meral Akşener, 3 Mart'ta masadan ayrılış sürecinde yaşananlara ilişkin itiraflarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı’nda konuştu. Burada gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ve 2028 yılında yapılacak genel seçimlere değinen Akşener, ittifaksız şekilde 81 ilde seçime gideceklerini söyledi.
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Teklif onlardan; ikisinin icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini kabul ettim. Sonra biz Sayın Kılıçdaroğlu ilr bir otelde buluştuk, üzerinden geçtik. Gittim 10 bin kişi dışarıda… Önce baktık Sayın Karamollaoğlu’nun haberi yok. Sonra baktık Sayın Babacan’ın haberi yok. Meğer bu iki arkadaşımızın başkan yardımcısı olmasından hiç kimsenin haberi yokmuş… Ve ben o masada kalakaldım… Sonuç itibariyle karar verildi, çıkıldı."