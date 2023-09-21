|
Gündem

CHP'liler ittifaktan umutlu: Akşener blöf yapıyor

Akşener’in yerel seçimlerin üstüne şimdi de 2028 Genel Seçimleri’ne kendi adayları ile gitme kararı CHP’de ‘blöf’ olarak değerlendiriliyor. CHP kaynakları, Akşener’in yerel seçimler öncesi el yükseltmeye çalıştığını savunarak, yakın bir tarihte ittifaka tekrar döneceğini hesap ediyor.

Uğur Duyan
04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

CHP kurmayları, Akşener’in ‘2028 genel seçimlerinde de ittifak kurmayacağız’ sözlerini tartışıyor. Bu kapsamda Akşener’in 2028 resti de yerel seçim resti gibi blöf olarak değerlendirildi. CHP’li bir kaynak Akşener’in Mart 2024 öncesinde ön almaya ve el yükseltmeye çalıştığını ifade etti. CHP çevrelerinde Akşener’in seçime yakın ittifaka tekrar döneceği hesap ediliyor. Bu beklentinin gerisinde ise İYİ Parti’nin başarısız olacağı kanısı hakim. Akşener’in iş birliği vurgusunun ucunun açık kaldığını beliren kaynaklar, İYİ Parti’nin ittifaklar noktasında halen net bir tavır sergileyemediğine değinerek, parti içerisinde çatlak seslere işaret etti.

GÖRÜNTÜLERİ NET DEĞİL

Kaynaklar, “Ancak, iş realiteye döküldüğünde ne olacağını bilmek zor. İYİ Parti’nin, halen flu kaldığı noktalar var. Genel İdare Kurulu’nda oy birliği ile bu kararı almadıklarının bu kadar altının çizilmesi, parti içindeki farklı görüşlerin kendisini her fırsatta ifade etmesi, görüntünün netleşmesine engel oluyor” ifadelerini kullandı. Akşener’in CHP ile seçim sürecinde ve 6’lı Masa’da yaşananlar nedeniyle CHP’ye karşı kendini kırgın hissediyor olabileceğini söyleyen CHP kurmayları, “Ama yerel seçimlerde iş birliği çıkışını temellendirmeden konuşması, ucu açık mesajlar vermesi halen seçime ilişkin kuşkular taşıdığının göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.



#Siyaset
#İYİ Parti
#Muhalefet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beslenme ve diyet için hangi bölüme gidilir?