CHP'liler ittifaktan umutlu: Akşener blöf yapıyor

CHP kurmayları, Akşener’in ‘2028 genel seçimlerinde de ittifak kurmayacağız’ sözlerini tartışıyor. Bu kapsamda Akşener’in 2028 resti de yerel seçim resti gibi blöf olarak değerlendirildi. CHP’li bir kaynak Akşener’in Mart 2024 öncesinde ön almaya ve el yükseltmeye çalıştığını ifade etti. CHP çevrelerinde Akşener’in seçime yakın ittifaka tekrar döneceği hesap ediliyor. Bu beklentinin gerisinde ise İYİ Parti’nin başarısız olacağı kanısı hakim. Akşener’in iş birliği vurgusunun ucunun açık kaldığını beliren kaynaklar, İYİ Parti’nin ittifaklar noktasında halen net bir tavır sergileyemediğine değinerek, parti içerisinde çatlak seslere işaret etti.