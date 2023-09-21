CHP'liler ittifaktan umutlu: Akşener blöf yapıyor

Meral Akşener.
CHP kurmayları, Akşener’in ‘2028 genel seçimlerinde de ittifak kurmayacağız’ sözlerini tartışıyor. Bu kapsamda Akşener’in 2028 resti de yerel seçim resti gibi blöf olarak değerlendirildi. CHP’li bir kaynak Akşener’in Mart 2024 öncesinde ön almaya ve el yükseltmeye çalıştığını ifade etti. CHP çevrelerinde Akşener’in seçime yakın ittifaka tekrar döneceği hesap ediliyor. Bu beklentinin gerisinde ise İYİ Parti’nin başarısız olacağı kanısı hakim. Akşener’in iş birliği vurgusunun ucunun açık kaldığını beliren kaynaklar, İYİ Parti’nin ittifaklar noktasında halen net bir tavır sergileyemediğine değinerek, parti içerisinde çatlak seslere işaret etti.
GÖRÜNTÜLERİ NET DEĞİL
Kaynaklar, “Ancak, iş realiteye döküldüğünde ne olacağını bilmek zor. İYİ Parti’nin, halen flu kaldığı noktalar var. Genel İdare Kurulu’nda oy birliği ile bu kararı almadıklarının bu kadar altının çizilmesi, parti içindeki farklı görüşlerin kendisini her fırsatta ifade etmesi, görüntünün netleşmesine engel oluyor” ifadelerini kullandı. Akşener’in CHP ile seçim sürecinde ve 6’lı Masa’da yaşananlar nedeniyle CHP’ye karşı kendini kırgın hissediyor olabileceğini söyleyen CHP kurmayları, “Ama yerel seçimlerde iş birliği çıkışını temellendirmeden konuşması, ucu açık mesajlar vermesi halen seçime ilişkin kuşkular taşıdığının göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.