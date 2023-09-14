İYİ Parti yolunu ayırdı: 81 ilde aday çıkaracak

CHP ve İYİ Parti geçtiğimiz seçim döneminde birçok ilde ortak mitingler düzenlenmişti.
Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 81 il ve ilçelerinde aday gösterilmesine karar verdi. Yaklaşık 5,5 saat süren GİK’de karar, oy çokluğu ile alındı. GİK kararlarının parti yönetimi açısından bağlayıcılığı bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ilerleyen günlerde bazı illerde adaylarını açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Aydın ve İstanbul adaylarını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre Akşener’in CHP’den istediği büyükşehirleri daha erken açıklayıp CHP’ye mesaj vereceği kaydediliyor.
DİVAN YETKİLENDİRİLDİ
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde, partimizin kendi adaylarının, teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra, her seçim çerçevesinde aday adaylarımıza yönelik, halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olunup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir” dedi.