İYİ Parti yolunu ayırdı: 81 ilde aday çıkaracak

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 81 il ve ilçelerinde aday gösterilmesine karar verdi. Yaklaşık 5,5 saat süren GİK’de karar, oy çokluğu ile alındı. GİK kararlarının parti yönetimi açısından bağlayıcılığı bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ilerleyen günlerde bazı illerde adaylarını açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Aydın ve İstanbul adaylarını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre Akşener’in CHP’den istediği büyükşehirleri daha erken açıklayıp CHP’ye mesaj vereceği kaydediliyor.