İYİ Parti bir dönem oy istediği İmamoğlu ve Yavaş'a cephe aldı: İstanbul ve Ankara daha iyisini hak ediyor

"Öncelikle Ekrem Bey'in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Çünkü parti içinde bir şeyler oluyor onlarda çok net bilmiyorum ama resmi açıklama yapılmadı, aday olup olmayacaklarını bilmiyoruz. İkincisi sonuçta daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun? İstanbul ve Ankara, her zaman daha iyisini hak ediyor."