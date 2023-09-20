|
Gündem

İYİ Parti bir dönem oy istediği İmamoğlu ve Yavaş'a cephe aldı: İstanbul ve Ankara daha iyisini hak ediyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan, önceki dönem yapılan belediye seçimlerinde oy istedikleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Partisinin 81 ilde aday çıkarma kararıyla ilgili konuşan Güldoğan, "İstanbul ve Ankara, her zaman daha iyisini hak ediyor. Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli bir siyasal anlayışta olup halkın taleplerini dinleselerdi bugün Türkiye bambaşka bir Türkiye olacaktı." diye konuştu.

Elif Karahan Şimşek
14:42 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti yönetiminden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu eleştirisi.

İYİ Parti yönetiminden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu eleştirisi.

İYİ Parti'nin 2024'teki yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurmasının ardından muhalefet kazanı iyice kaymamaya başladı.

Genel seçimlerdeki hezimetin faturasını CHP'ye kesen İYİ Parti, art arda açıklamalarla eski ittifak ortaklarını yerden yere vuruyor.

Bunun son örneği de İYİ Parti GİK Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan oldu. Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuşan Güldoğan, önceki dönem yapılan belediye seçimlerinde oy istedikleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.



'İstanbul ve Ankara, her zaman daha iyisini hak ediyor'

"Siz bir dönem önce desteklediğiniz insanlara rakip olacaksınız. 'Bunlar iyi belediyeci değil' dediğinizde size 'Siz seçtirmiştiniz' demeyecekler mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Güldoğan, şunları söyledi:

"Öncelikle Ekrem Bey'in adaylığı henüz kesin değil diye biliyorum. Çünkü parti içinde bir şeyler oluyor onlarda çok net bilmiyorum ama resmi açıklama yapılmadı, aday olup olmayacaklarını bilmiyoruz. İkincisi sonuçta daha iyi bir aday varken daha önce biriyle çalıştık diye daha kötüsüne neden insanlar razı olsun? İstanbul ve Ankara, her zaman daha iyisini hak ediyor."

'Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli siyasal anlayışta değil'

"Her zaman daha iyisi vardır kimse vazgeçilmez değildir" diyen Güldoğan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey yeterli bir siyasal anlayışta olup halkın zaten taleplerini dinleseydiler bugün Türkiye bambaşka bir Türkiye olacaktı."


İYİ Parti'li Nebi Hatipoğlu: Bir kere şundan kurtulalım İYİ Parti-CHP birlikteliği bitmiştir arkadaş
İYİ Parti'li Nebi Hatipoğlu: Bir kere şundan kurtulalım İYİ Parti-CHP birlikteliği bitmiştir arkadaş

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti-CHP birlikteliğinin bittiğinin altını çizen Hatipoğlu, Barış Yarkadaş'ın, "AK Parti kazanırsa ne hissedersiniz?" sorusunu cevapladı. Hiçbir şey hissetmeyeceğini söyleyen Hatipoğlu, "Neden rahatsız olayım? Ben cumhurbaşkanı Erdoğan seçildiğinde nötrdüm. Olumlu ya da olumsuz bir şey hissetmedim. Biz kampamızı yaptık. Seçim gününe kadar her şeyi yaptık. Demokratik bir seçim oldu. Cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanımızdır, belediye başkanı bizim belediye başkanımızdır. Biz seçimleri bitirdik. Hala meşru mu, değil mi? Biz hala bunları konuşuyoruz ama herkes işine bakıyor. Bizim de artık işimize bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#CHP
#Mustafa Veysel Güldoğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ümit Özlale oldu