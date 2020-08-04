İYİ Partili Dikbayır'dan MHP lideri Bahçeli’ye yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Dikbayır, MHP Genel Başkanı Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısında bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye jet yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Dikbayır, "Biz zaten EVİMİZDEYİZ.. Başkalarının kuyruğuna takılıp, EVİN yolunu kaybedenler düşünsün" ifadelerini kullandı.

Biz zaten EVİMİZDEYİZ.. Başkalarının kuyruğuna takılıp, EVİN yolunu kaybedenler düşünsün ! — Ümit DİKBAYIR (@UmitDikbayir) August 4, 2020

GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den Akşener'e 'partiye dön' çağrısı İnce'ye ise yeni parti mesajı

OYNAT 00:00 Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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Bahçeli: "Ziillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir"

MHP lideri, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e Millet İttifakı ile ilgili çağrıda bulunarak, "Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.

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