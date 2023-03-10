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İYİ Partili Erdem'den HDP'ye destek: Anayasa Mahkemesi'nin kararını olumlu değerlendiriyorum

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AYM'nin HDP'nin hazine yardımlarına bloke konulması kararını kaldırmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yaşanan gelişmeyi desteklediklerini açıklayan Erdem, "Alınan kararı olumlu buluyorum." dedi.

10:53 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta blokaj konulmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı. Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren blokaj konulması kararını kaldırdı.

Savunma tarihi 11 Nisan'a ertelendi

Kararın, AYM heyetinin yediye karşı sekiz üyesinin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin sözlü savunma yapması için belirlenen 14 Mart tarihi, 11 Nisan'a ertelendi.

İYİ Partili Erdem: HDP kararını olumlu buluyorum

AYM'nin bloke kararını kaldırmasına İYİ Parti'den olumlu yönde tepki geldi. Habertürk canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem kararı desteklediklerini açıkladı. Erdem, "Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü HDP kararını olumlu değerlendiriyorum. Alınan kararı olumlu buluyorum." açıklamasında bulundu.



#Bahadır Erdem
#İYİ Parti
#HDP
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İYİ Partili Erdem'den HDP'ye destek: Anayasa Mahkemesi'nin kararını olumlu değerlendiriyorum
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