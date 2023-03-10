İYİ Partili Erdem'den HDP'ye destek: Anayasa Mahkemesi'nin kararını olumlu değerlendiriyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından muhalefetten HDP mesajları gelmeye devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Altılı Masa'nın HDP'nin varlığını unutmaması gerektiğini söyledi. Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamayacağını ifade eden Öymen, "Aklın yolu, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, elbette bu gerçeğin de bilincindedir" dedi.