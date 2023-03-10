İYİ Partili Erdem'den HDP'ye destek: Anayasa Mahkemesi'nin kararını olumlu değerlendiriyorum

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta blokaj konulmasına karar verilmişti. Partinin, bu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alındı. Heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren blokaj konulması kararını kaldırdı.
Savunma tarihi 11 Nisan'a ertelendi
Kararın, AYM heyetinin yediye karşı sekiz üyesinin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, HDP yetkililerinin sözlü savunma yapması için belirlenen 14 Mart tarihi, 11 Nisan'a ertelendi.
İYİ Partili Erdem: HDP kararını olumlu buluyorum
AYM'nin bloke kararını kaldırmasına İYİ Parti'den olumlu yönde tepki geldi. Habertürk canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem kararı desteklediklerini açıkladı. Erdem, "Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü HDP kararını olumlu değerlendiriyorum. Alınan kararı olumlu buluyorum." açıklamasında bulundu.