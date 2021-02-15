İYİ Partili Erdem’den tepkisini "Kahrolsun PKK" sözleriyle gösterenlere hakaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından 13 vatandaşımızın katledildiği saldırıya ilişkin bir paylaşım yapmadan 14 Şubat’a ilişkin mesaj yayımladı.

Eleştirilere "salak" diyerek cevap verdi

Bu paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları, Erdem’i şehitlere karşı duyarsız kalmakla eleştirdi. Tepkiler sonrası bir açıklama yapan Erdem, halka hakaret etti. Tepkisini “Kahrolsun PKK” sözleriyle gösterenlere “salak” dedi.

Erdem mesajında, “Ne kadar yazık ki PKK ile mücadele etmeyi, teröristle mücadele etmeyi, milletini sevmeyi, ülkeyi düşünüp ülke için çalışmayı sadece oturduğu yerden tweet atmak zanneden salaklarla dolu etrafımız. Önce adam olun, birlik olun, pis hırsınız için milleti bölmeyin ki PKK yenilebilsin” ifadelerini kullandı.

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