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POLİTİKA

İYİ Partili Erdem’den tepkisini "Kahrolsun PKK" sözleriyle gösterenlere hakaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesine sessiz kalıp, 14 Şubat için kutlama mesajı yayımlaması sonrası kendisine yöneltilen tepkilere verdiği cevapta halka hakaret etti. Erdem, sosyal medyada tepkisini "Kahrolsun PKK" diyerek gösteren milleti "salak" olmakla ve "halkı bölmek" ile suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından 13 vatandaşımızın katledildiği saldırıya ilişkin bir paylaşım yapmadan 14 Şubat’a ilişkin mesaj yayımladı.

Eleştirilere "salak" diyerek cevap verdi

Bu paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları, Erdem’i şehitlere karşı duyarsız kalmakla eleştirdi. Tepkiler sonrası bir açıklama yapan Erdem, halka hakaret etti. Tepkisini “Kahrolsun PKK” sözleriyle gösterenlere “salak” dedi.

Erdem mesajında, “Ne kadar yazık ki PKK ile mücadele etmeyi, teröristle mücadele etmeyi, milletini sevmeyi, ülkeyi düşünüp ülke için çalışmayı sadece oturduğu yerden tweet atmak zanneden salaklarla dolu etrafımız. Önce adam olun, birlik olun, pis hırsınız için milleti bölmeyin ki PKK yenilebilsin” ifadelerini kullandı.

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