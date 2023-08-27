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İYİ Partili Erhan Usta 'Kazanılacak seçimi kaybettik' diyerek ortaklarına yüklendi: CHP’ye ağır bir fatura kesilecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kazanılacak seçimin kaybedildiğini söyleyerek CHP'ye yüklendi. Usta, "Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha normal ne olabilir" dedi. İYİ Parti'ye bir fatura olup olmadığı sorulan Usta, "Faturayı kesiyor zaten muhalif medya. Eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler herkes faturayı İYİ Parti’ye kesti. Biz daha ne faturası ödeyeceğiz? Daha ne bedel ödeyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

11:12 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kazanılacak seçimin kaybedildiğini söyleyerek ittifak ortakları CHP'ye yüklendi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kazanılacak seçimin kaybedildiğini söyleyerek ittifak ortakları CHP'ye yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim hezimetinin faturasını başta CHP olmak üzere diğer ittifak ortaklarına kesmesinin ardından İYİ Parti'den zehir zemberek bir açıklama daha geldi.

Sözcü TV'ye konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kazanılacak seçimin kaybedildiğini söyleyerek CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

'Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek'

Akşener'in sözlerini destekleyen Usta,
"Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek. Bundan daha normal ne olabilir"
dedi.

'Biz daha ne bedel ödeyeceğiz'

Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ise araya girerek "İYİ Parti’ye bir fatura var mı?" diye sordu.

Usta, Özçelebi’ye,
“İYİ Parti için başaramadık, kaybettik özür diliyoruz deniyor. Faturayı kesiyor zaten muhalif medya. Eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler herkes faturayı İYİ Parti’ye kesti. Biz daha ne faturası ödeyeceğiz? Daha ne bedel ödeyeceğiz?”
dedi.

'Aynı safta olduğumuzu düşündüklerimizle mücadele ettik'

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmamoğlu bir anlamda mahkum ediliyor bir anlamda. Meral Akşener Millet İttifakı'nın belediye başkanının yanında olduğu için ona fatura kesiliyor. 'Niye oradasın?' sorusu soruluyor. Doğru soru o değil. Doğru soru Kılıçdaroğlu'na 'Niye orada yoksun' sorusuydu. Bu soru sorulmadı. Akşener'e 'Niye oradasın?' sorusu soruldu. Kim sordu bu soruyu? Hani genel başkanımz söyledi ya biz sadece iktidarla mücadele etmedik. İçimizdekilerle de mücadele ettik. Yani aynı safta olduğumuzu düşündüklerimizle mücadele ettik. 31 Mart ittifakının mimarının Kılıçdaroğlu olduğu söyleniyor. Hayır 31 Mart ittifakının mimarı Sayın Akşener'dir."

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.


#Erhan Usta
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
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