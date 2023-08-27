İYİ Partili Erhan Usta 'Kazanılacak seçimi kaybettik' diyerek ortaklarına yüklendi: CHP’ye ağır bir fatura kesilecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kazanılacak seçimin kaybedildiğini söyleyerek ittifak ortakları CHP'ye yüklendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim hezimetinin faturasını başta CHP olmak üzere diğer ittifak ortaklarına kesmesinin ardından İYİ Parti'den zehir zemberek bir açıklama daha geldi.
Sözcü TV'ye konuk olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kazanılacak seçimin kaybedildiğini söyleyerek CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
'Elbette CHP'ye ağır bir fatura kesilecek'
'Biz daha ne bedel ödeyeceğiz'
Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi ise araya girerek "İYİ Parti’ye bir fatura var mı?" diye sordu.
'Aynı safta olduğumuzu düşündüklerimizle mücadele ettik'
Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: