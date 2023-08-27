İYİ Partili Erhan Usta 'Kazanılacak seçimi kaybettik' diyerek ortaklarına yüklendi: CHP’ye ağır bir fatura kesilecek

"İmamoğlu bir anlamda mahkum ediliyor bir anlamda. Meral Akşener Millet İttifakı'nın belediye başkanının yanında olduğu için ona fatura kesiliyor. 'Niye oradasın?' sorusu soruluyor. Doğru soru o değil. Doğru soru Kılıçdaroğlu'na 'Niye orada yoksun' sorusuydu. Bu soru sorulmadı. Akşener'e 'Niye oradasın?' sorusu soruldu. Kim sordu bu soruyu? Hani genel başkanımz söyledi ya biz sadece iktidarla mücadele etmedik. İçimizdekilerle de mücadele ettik. Yani aynı safta olduğumuzu düşündüklerimizle mücadele ettik. 31 Mart ittifakının mimarının Kılıçdaroğlu olduğu söyleniyor. Hayır 31 Mart ittifakının mimarı Sayın Akşener'dir."