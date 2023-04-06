İYİ Partili Faruk Köylüoğlu ‘seçmenin talebi’ diyerek açıkladı: İki bakanlık bize verilmeli

Özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığı duyurulmadan önce gizli olarak masaya dahil olan HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapması İYİ Parti tabanında tepkilerle karşılanırken Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler partiden istifa etti.

Masada gerçekleşen ayrılıklar ve çatlakların ardından bir açıklama da İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'ndan geldi. Köylüoğlu, ''Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var. Kılıçdaroğlu'na oy verme konusunda çekincesi olan seçmenlerin talebi olarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi konusunda tespitlerimiz var'' ifadelerini kullandı.