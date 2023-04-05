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Reuters Muharrem İnce'nin oy oranını paylaştı: Yedili Masa'yı üzecek haber

İngiliz haber sitesi Reuters, seçimlerde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yaptığı analizinde oylarının yüzde 10'a dayandığını oyların çoğunluğunun ise Yedili Masa'dan kaydığını belirtti.

09:59 . 5/04/2023 Çarşamba
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Muharrem İnce

Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce
, çekilmesi yönündeki baskılara rağmen 100 bin imza toplayarak adaylığını resmileştirmişti.

Bu durumun muhalefet oylarında bölünme endişesine neden olduğu belirtilen haberde, İnce'nin adaylığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanma ihtimalini artırabileceğine dikkat çekildi.

'Oyların büyük bir kısmı muhalif kesimden'

Türkiye'de mart ayında yapılan son anketler Muharrem İnce'nin ortalama oy oranını yüzde 5 civarında gösteriyor. Panoramatr anketine göre ise İnce'nin oy oranı yüzde 10 seviyesinde.

Haber ajansına konuşan Panoramatr araştırma şirketi direktörü Osman Sert, seçimler yaklaştıkça İnce'nin oy oranında düşüş olabileceğini belirterek "Ancak böyle bir erime olsa bile bu seçimin ikinci tura kalmasını engellemez" dedi.

Analistlere göre İnce'ye oy verenlerin büyük çoğunluğu muhalif olan kesimlerden geliyor.

"Erdoğan'ı yenmek zor"

Reuters'a konuşan muhalefet blokundan üst düzey bir yetkili, İnce'nin adaylığının Erdoğan'ı ilk turda yenmeyi zorlaştıracağını söyledi. Ancak aynı yetkili, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a olan desteğin yüzde 5'e düşmesi halinde ilk turda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanabileceği görüşünde.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde seçimler ikinci tura kalacak. Seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak.


#Muharrem İnce
#Reuters
#Altılı masa
#yedili masa
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