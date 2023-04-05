Reuters Muharrem İnce'nin oy oranını paylaştı: Yedili Masa'yı üzecek haber

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında Yedili Masa’nın menfaat için birlikte olduğunu iddia etti. İnce, “Burada bir menfaat ittifakı var. Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım. Böyle ülke yönetilmez.” dedi.